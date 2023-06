Portugal mit Kindern: "Hier steht Menschlichkeit vor Effizienz!"

Du bist vor zwei Jahren mit deiner Familie nach Portugal ausgewandert. Wie kamt ihr dazu?

Ich glaube, es gab nicht den einen Grund, sondern es war ein schleichender Prozess. Wir haben vor sechs Jahren zum ersten Mal einen "Sommer am Meer" in Portugal verbracht. Um eine Auszeit zu nehmen und Surfen zu lernen. In dem Sommer haben wir uns so in die Region verliebt, dass wir uns ein Grundstück gekauft haben mit dem Plan, ein Ferienhäuschen zu bauen. Wir haben dann versucht, jedes Jahr zwei bis drei Monate in Portugal zu verbringen und den Hausbau voranzutreiben. In einem Corona-Winter sind wir mit dem Auto nicht mehr zurückgekommen. Also sind aus den zwei bis drei Monaten zum Schluss fast acht Monate geworden, weil wir dann auch irgendwann nicht mehr zurück nach Deutschland wollten. Wir hatten einen Alltag, Freunde, Kindergartenplatz und eben das Meer vor der Haustür. In den acht Monaten haben wir gemerkt, dass wir Portugal als Lebensmittelpunkt haben möchten. Wir sind mit der Mission nach Deutschland zurück, unseren Haushalt aufzulösen und erst einmal in Portugal zur Miete zu wohnen, bis unser Haus fertig ist. Im Mai 2022 sind wir in unser Häuschen gezogen. Alma ist jetzt vier Jahre alt. Sie war zwei Jahre, als wir entschieden haben, in Portugal zu bleiben.