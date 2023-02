Fiona Erdmann zeigt zum ersten Mal ihren Mann!

Im August plant ihr eine Deutschland-Reise, oder?

Aktuell ist das in Planung, aber wir wissen noch nicht, ob es auch alles so klappt. Ich möchte auf jeden Fall, dass Leo auch in Zukunft regelmäßig nach Deutschland kommt und das Leben dort kennenlernt. Deutschland ist schon ein ziemliches Kontrastprogramm zu Dubai. Seinen Opa kennt Leo schon, und natürlich werden wir uns auch in Deutschland wiedersehen. Auch über meine verstorbene Mama spreche ich mit Leo hin und wieder. Er weiß, dass er eine Oma hat, die im Himmel ist und auf ihn aufpasst. Ich denke, dass Leo das besser verstehen wird, wenn er älter wird.

Wie schaffst du es, trotz zwei Kindern weiterhin Paarzeit mit deinem Mann zu haben?

Ich denke jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie schwer es ist, genügend Zeit für seinen Partner zu finden. Man darf an diese Zeit auch keine zu hohen Erwartungen haben. Zum Glück haben wir Menschen in unserem Umfeld, die uns unterstützen. Somit haben wir zumindest hin und wieder ein bisschen Zeit nur für uns. Da ich Neyla aber gerade noch stille, bleibt aktuell nicht allzu viel Zeit zu zweit mit Moe. Am Morgen haben wir aber mit unseren Kindern immer gemeinsam Kuschelzeit. Und wir genießen die Zeit als Familie. Wir haben gelernt und akzeptiert, dass wir nicht zu zweit sind, sondern zu viert. Das Schöne ist, dass wir jetzt die kleinen Momente, die Moe und ich gemeinsam haben, noch mal mehr schätzen. Ich merke dann, wie verliebt und glücklich wir sind und dass wir uns immer gegenseitig unterstützen.

Was hättest du gerne gewusst, bevor du Mutter wurdest?

Ich hätte gerne gewusst, dass es okay ist, wenn Sachen nicht so laufen wie geplant. Fürs Muttersein gibt es keine Anleitung. Muttersein ist ein Lernprozess, für den es kein Merkblatt, keine Guideline gibt. Es ist völlig normal, Fehler zu machen und es ist total okay, wenn nicht alles reibungslos läuft. Am Anfang habe ich mir da immer zu viel Druck gemacht. Aber manchmal gibt es Situationen, die einfach nicht so gut laufen. Dann ist es eben so, und man lernt aus der Situation.

Was würdest du anders machen, wenn du noch einmal Mama werden würdest?

Tatsächlich würde ich nichts anders machen. Es wäre vielleicht schön gewesen, hätte ich auch die Geburt mit Leo von einer Doula begleiten lassen, aber das wäre wirklich das Einzige. Bei der Geburtsvorbereitung für Neyla habe ich gemerkt, wie angenehm und beruhigend ich die Zusammenarbeit mit meiner Doula empfunden habe.

Im letzten Jahr hattest du eine Fehlgeburt. Wie bist du schließlich damit klargekommen?

Über meine Fehlgeburt habe ich im letzten Jahr schon viel gesprochen. Ganz kurz möchte ich dazu sagen, dass unser Sohn immer in unseren Gedanken und Herzen bleiben wird. Ich weiß, dass viele Frauen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und ich möchte ihnen mitgeben, dass das Leben weitergeht. Ich weiß, im ersten Moment ist das ein schwieriger und fast unglaublicher Gedanke. Ganz wichtig war es für mich, sich verabschieden zu können. Ich hatte viele liebe Menschen in meinem Umfeld, die mir in dieser Zeit Kraft gegeben haben. Vor allem mein Mann. Ich bin absolut dankbar, dass ich heute mein Leben mit zwei gesunden Kindern und meinem Mann gestalten darf und unser Leben weitergeht. Wir sollten uns auf die positiven Dinge fokussieren – auf unsere Ziele und all die schönen Dinge, die im Leben geschehen.

Bevor die Kinder 18 werden: Was möchtest du auf jeden Fall mit ihnen machen?

Ich möchte auf jeden Fall mit meinen Kindern reisen. Sie sollen viel von der Welt sehen. Aktuell sind die beiden noch zu klein für große Reisen. Wenn sie aber größer sind und Sachen besser verstehen und sie sich an Erlebnisse erinnern können, möchte ich neue Städte und Länder mit ihnen erkunden. Auch mit meiner Mama durfte ich durch gemeinsame Reisen viele Erinnerungen schaffen. Mir ist es wichtig, dass man Kindern die Welt zeigt und sie die unterschiedlichen Kulturen und Länder kennenlernen.

Wie geht es beruflich bei dir weiter?

Bei mir ist immer was in Planung. Aktuell bin ich mit meinem Beruf als Content Creator und Influencer sehr happy. Auch gibt es immer wieder spannende TV-Anfragen. Wir sind in einigen Gesprächen und planen ein paar tolle Dinge, die zum Ende des Jahres publik gemacht werden. Mehr möchte ich heute aber noch nicht verraten.