Rhodos mit Kindern: Magische Momente mit der Familie

Sonnenaufgang mit Zukunftsvision

Eigentlich steht noch so viel mehr auf unserer Liste: Wir wollten noch in Europas größten Wasserpark nach Faliraki und zum Streichelzoo "Farma of Rhodos" – aber dazu bleibt keine Zeit mehr. Denn obwohl wir seit knapp vier Jahrzehnten eher zum Team Camping- und Ferienhausurlaub zählen, haben wir uns dieses Mal (um dem üblichen Einkaufs- und Kochwahnsinn zu entgehen) ein Hotel gegönnt. Und hier sind die Kinder schwierig wegzubekommen. So verbringen wir auch etliche Stunden einfach auf der Resortanlage – bzw. in und an unserem Zimmer. Denn wir haben Riesenglück und ein Upgrade bekommen, deshalb einen Pool direkt vor unserer Terrasse.

Und selbst hier habe ich einen weiteren dieser unverhofft magischen Momente: Am vorletzten Tag werde ich noch vor 6 Uhr wach, setze mich mit einem Kaffee an den Pool, in dem sich die aufgehende Sonne spiegelt. Ich atme tief durch, spüre ein (nach stressigen Arbeitswochen längst überfälliges) Gefühl von Erholung. Und ahne, dass wir eines Tages wiederkehren werden. Mit meiner kleinen Nichte, die sich ganz sicher ganz bald auf den Weg machen wird, um ihre winzigen Füßchen in das herrlich kristallklare Wasser am Tsambíka-Beach zu tauchen.