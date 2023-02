18 Reisetipps für Familien, mit denen ihr 2023 günstiger Urlaub macht

11. Reisebüro – warum nicht!?

Gerade für Fans von Pauschalreisen kann sich der Gang zum klassischen Reisebüro durchaus lohnen. Hier wird euch schnell und effektiv geholfen, statt Abende auf der Couch mit der Reise-Recherche zu verplempern. Denn: Zeit ist schließlich auch Geld.

12. All-Inclusive, yay!

Wenn ihr auf Pauschalangebote steht, solltet ihr All-Inclusive buchen. Laut Urlaubsguru ist das in diesem Jahr nur durchschnittlich fünf Euro teurer als Halbpension.

13. Browserverlauf löschen

Wenn ihr doch zur Sorte "Ich liebe Reiseplanungen" gehört, dann solltet ihr folgenden Tipp beachten: Regelmäßig euren Browserverlauf löschen und im besten Fall im Inkognito Browser buchen. Denn: Die Cookies auf den Reise-Websites speichern eure Suchdaten und das kann teuer werden. Den somit weiß der Anbieter: Hier herrscht Interesse. Da schrauben wir die Preise noch mal hoch.

14. Fliegen nur mit Handgepäck

Klingt absurd? Ist es aber nicht! Vor allem im Sommer braucht man viiiiiel weniger als man denkt. Vieles kann vor Ort eingekauft werden, wie zum Beispiel Windeln oder Brei, Duschgel oder Sonnencreme. Und Bikini und Flip Flops nehmen wirklich wenig Platz weg. Bei vielen Airlines könnt ihr so gutes Geld sparen.

15. Keine Scheu vor Hostels!

Ihr müsst nicht unbedingt Schlafsaal und Bad mit Fremden teilen. Die modernen Hostels von heute bieten viel Komfort und sind oft stylischer eingerichtet als so manches Hotel. Und so kann sich die ganze Familie in ein Zimmer muckeln. Schaut mal, wie cool beispielsweise die Hostelkette Stayokay in den Niederlanden ist: