Die besten Städtetrips mit Kindern

Ein Städtetrip nach Venedig mit Kindern

Kanäle, Glas und Gondeln

Venedig ist die Stadt der Träume und zieht Kinder sofort in den Bann! Meine Mutter erzählt immer wieder, dass sie als Kind so beeindruckt von Venedig war, dass sie ihre Handtasche in den Kanal hat fallen lassen vor lauter Staunen. Eine Bootsfahrt ist hier ein Muss. Dabei muss es nicht unbedingt die teure Gondelfahrt sein. Besonders spannend für Kinder ist ein Bootsausflug auf die Inseln Burano, mit ihren bunten Häusern, und Murano, wo man den berühmten Glasmachern bei der Arbeit zusehen kann. Neben den unzähligen Sehenswürdigkeiten wie Markusplatz, Seufzerbrücke oder Dogenpalast lockt der Strand von Venedig viele Familien an. Familien mit Babys und Kleinkindern sind am besten mit Tragetuch unterwegs, mit dem Kinderwagen und Buggy kommt man in den engen Gassen schlecht voran. Im Idealfall sind die Kinder schon aus dem Nichtschwimmer-Alter heraus und können kleine Strecken schon unkompliziert zurücklegen.

Einwohner: 255.000

Beste Reisezeit: Frühling, Frühsommer und Herbst

Darum ist es hier mit Kindern toll: Straßen aus Wasser – wie im Märchen!

Familien-Highlight: Bootsfahrt durch die Kanäle

Hier gibt’s das beste Essen: Alla Rivetta

Hier gibt’s das leckerste Eis: Suso Gelatoteca

Toll zum Übernachten: Cima Rosa B&B (ab 245 Euro) oder City Apartments Rialto Market (ab 190 Euro, über booking.com)