Dein Kind isst kein Fleisch? 15 eisenhaltige Lebensmittel für (kleine) Vegetarier

Laut DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) ist eine ovo-lacto-vegetarische Ernährung bei Kindern unbedenklich, also der Verzicht auf Fisch und Fleisch, aber nicht auf Milchprodukte und Eier. Von einer veganen Ernährung raten Experten im Kindesalter unbedingt ab. Das Risiko für einen Nährstoffmangel ist hierbei zu groß.

Eine vegetarische Ernährung für Kinder ist absolut okay, aber bitte mit genügend Eisen!

Grundsätzlich müssen sich Eltern von vegetarisch essenden Kindern (laut Robert-Koch-Studie sind das in Deutschland derzeit 3,4 Prozent der 6- bis 17-Jährigen, Studien für kleinere Kinder gibt es nicht) also erst einmal keine Sorgen um eine unzureichende Zufuhr an wichtigen Nährstoffen machen. Solange sie auf einen ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan achten. Vor allem die Eisenzufuhr sollten die Eltern im Blick behalten. Denn zu wenig Eisen ist besonders bei Kleinkindern eine der häufigsten Mangelerscheinungen in Europa. Sie kann, laut DGE, zu Anämien (Blutarmut), Beeinträchtigungen im Verhalten und in der psychomotorischen Entwicklung führen.

Woran erkenne ich einen Eisenmangel bei meinem Kind?

Diese Symptome sind laut typisch für eine mit Eisenmangel einhergehende Anämie (Quelle: www.kinderblutkrankheiten.de):

rasche Ermüdbarkeit (am häufigsten!)

Blässe

Gedeihstörungen

Trinkunlust bei kleinen Kindern

Appetitlosigkeit bei älteren Kindern

Kopfschmerzen

Schwindel

rascher Herzschlag

Atemnot bei körperlicher Belastung

Zusätzlich können durch die Blutarmut Haut und Schleimhäute geschädigt werden. Diese Anzeichen sind bei Kindern viel schneller als bei Erwachsenen zu erkennen:

trockene, rissige Mundwinkel

Haarausfall

brüchige, verformte Nägel

glatte, gerötete, manchmal schmerzhafte Zunge

Achtung: Manche Kinder mit Eisenmangel entwickeln sogar einen ungewöhnlichen und gefährlichen Heißhunger auf Eis oder nicht-essbare Dinge wie Ton oder Erde.

Bitte nie ohne ärztlichen Rat Eisen supplementieren!

Seid ihr besorgt, dass euer Kind unter einem Eisenmangel leiden könnte, dann sprecht euren Kinderarzt darauf an. Er kann im Zweifelsfall eine Blutuntersuchuchung anordnen. Er wird dann entscheiden, ob eine Substitution durch Eisenpräparate Sinn macht. Wichtig: Bitte niemals bei euren Kindern eigenverantwortlich Eisen supplimentieren. Das kann zu unangenehmen Nebenwirkungen wie Durchfall, Übelkeit oder Bauchkrämpfen führen.