Kinder vegan ernähren: "Das Risiko eines Nährstoffmangels ist groß"

Wie so oft war auch für Mira das eigene Kind der Anlass, ein eigenes Buch (in diesem Fall ihr zweites) zu schreiben. Auf Instagram ist sie als Yummypilgrim bekannt. In ihrem Buch "Vegane Familienküche. 60 Lieblingsrezepte und alle FAQs zur gesunden Ernährung" (EMF, 28 Euro) stellt sie einen Baukasten für stressfreies Meal Prepping und leckere vegane Rezepte ohne Zucker vor, die der ganzen Familie schmecken und sie optimal mit Nährstoffen versorgen. Auch die Ernährungsberaterin Carmen Hercegfi kommt im Buch zu Wort und klärt über Mythen rund um vegane Ernährung für Kinder auf.