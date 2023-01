Fleischersatz: Wie gesund ist "Mogelfleisch" für Kinder?

Klar ist: Pflanzeneiweiß – Hauptbestandteil der Ersatzprodukte – hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. Es kann das Sterberisiko senken, dagegen erhöht viel tierisches Eiweiß das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Doch was ist drin im Soja-Schnitzel oder in der Öko-Bratwurst? Stiftung Warentest hat aktuell 20 Fleischersatzprodukte unter die Lupe genommen. Es wurde geprüft, welche Nähr- bzw. Zusatzstoffe und ob Schadstoffe enthalten sind. Das Test-Fazit fiel durchwachsen aus: Lediglich sechs Produkte erwiesen sich als gute Alternative zu fleischigen Vorbildern. Fünf Bratwürste und ein Schnitzel sind jedoch mit hohen Mengen an Mineral­ölbestand­teilen belastet, die sich in den Organen anlagern können und laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als "potenziell besorgniserregend" gelten. Hinzu kam: Einige Veggie-Varianten schmeckten trocken, waren schwer zu kauen oder so salzig, dass sie durstig machten (mehr Infos zum Test unter test.de).