Bitte gebt euren Kindern keine Banane mit Schale!

Bananen sind mit Pestiziden und Fungiziden belastet

Abr was man beim Anblick der schön gelben Bananen nicht bedenkt: Sie werden in tropischen Gefilden in reiner Monokultur angebaut – ein Paradies für Schädlinge! Dementsprechend werden sie beim Heranwachsen mit Pestiziden besprüht und zudem beim Transport mit Fungiziden behandelt, damit sie nicht frühzeitig zu faulen beginnen. Ein ganz schöner Chemie-Cocktail, der dann auf den Bananenschalen haftet!

Tests zufolge dringen diese Pestizide und Fungizide nicht durch die Schale hindurch – der Verzehr ist also zum Glück unbedenklich. Problematisch ist es aber, dass wir die Banane beim Zubereiten beziehungsweise Schälen zuvor mit den Händen anfassen. So kann es eben doch passieren, dass die Anti-Schädlingsmittel in den Körper gelangen, wenn wir uns beispielweise die Finger ablecken. Und wer tut das besonders gerne? Genau – Kinder!

Pestizide und Fungizide stehen unter Verdacht krebserrengend zu sein, wenn sie in größeren Mengen vom Körper aufgenommen werden. "Bei herkömmlicher Ware ist es ratsam, nach dem Schälen unbedingt die Hände zu waschen", rät Sabine Hülsmann, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Bayern. "Kindern sollte man ausschließlich die geschälten Früchte in die Hand geben." Oder eben Bio-Bananen kaufen, die nicht mit Pestiziden behandelt wurden.