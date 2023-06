Mit diesen Sätzen macht ihr euren Kids das (gesunde) Essen richtig schmackhaft

Mit diesen Sätzen könnt ihr euer Kind Gemüse schmackhaft machen

Wir sind auf Instagram über einen Post von Dr. Ulrike Uhlmann (Kinder- und Jugendzahnärztin und Vierfach-Mama) gestolpert. Darin zeigt sie, wie man Kids mit einfachen Sätzen zum Gemüseessen bringen kann. Genial, wie wir alle in der Redaktion finden. Und auch wir selbst hatten da noch die ein oder andere Idee! Diese Sätze können bei wählerischen Kindern helfen:

1. Nennt die Dinge nicht beim Namen: "Heute gibt es lustige Wunsch-Wuschel!"

Brokkoli? Kennen wir nicht! "Kinder, heute gibt es Bäumchen – juhu!" oder kleine "Wunsch-Wuschel". Und auch ein magischer Salat mit Zauberdressing schmeckt sicherlich gleich viel besser. Werdet kreativ. Das Essen macht so doch viel mehr Spaß!

2. Macht euch das Prinzip der Verknappung zunutze: "Wir haben viel zu wenig!"

"Bitte, bitte esst nicht zu viel von dem schönen Gemüse. Wir haben heute leider nicht genug gekocht." Wetten, dass die Kleinen auf einmal beherzt zugreifen?

3. (Geschwisterlichen) Futterneid kennt jeder: "Du willst nicht? Dann bekommt es Leni!"

Kitzelt ihn heraus und nutzt ihn, den allseits bekannten Futterneid: "Willst du noch einen Löffel Erbsen? Nein? Dann gebe ich sie mal deiner Schwester." Oder aber auch: "Isst du deine leckeren Möhrchen nicht mehr? Dann kann ich sie ja essen."

4. Entdeckungsabenteuer gestalten: "Das macht aber ein lustiges Geräusch beim Kauen!"

"Komm, wir schauen uns die Zucchini mal genau an. Wie riecht sie? Schnupper mal dran! Und ist sie weich oder hart?" oder "Hör mal, das knackt aber lustig beim Kauen!": Lasst eure Kinder das Gemüse erkunden und arbeitet euch quer durch den bunt gefüllten Teller. Irgendwann wandern die Stücke bestimmt auch in den Mund. Ja, mit Essen spielt man nicht. Aber ein spielerischer Ansatz kann ausnahmsweise helfen, auf den gesunden Geschmack zu kommen. Außerdem gehört es zur Entwicklung dazu, dass unsere Kleinen Essen mit all ihren Sinnen wahrnehmen möchten.