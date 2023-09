Kinderernährung: Kein Zucker ist doch auch keine Lösung

Zucker lauert überall

Im ersten Babyjahr gilt Zucker laut WHO als tabu, und wie so viele Eltern habe auch ich mich daran gehalten. Irgendwann ist das Null-Zucker-Gebot allerdings einfach nicht mehr alltagstauglich. Weil zum Alltag eben auch mal ein Eis oder Stück Kuchen gehört. Und weil Kinder irgendwann clever genug werden, um das spitzzukriegen.

"Wir leben in der Welt, in der wir leben. Und der Zucker ist, ob uns das gefällt oder nicht, Teil dieser Welt. Wir sollten uns vor Augen führen, dass wir die Kontrolle nicht ewig aufrechterhalten können", sagt auch Ernährungsexpertin Julia Litschko.

Aber wie das so ist mit Kontrolle: Sie aufzugeben, ist manchmal gar nicht so einfach. Zucker war die ersten anderthalb Jahre der Endgegner – und meine Vermeidungsstrategien nahmen teilweise, im Nachhinein betrachtet, abstruse Formen an. "Ach so, auf der Reiswaffel ist Schokolade? Nein, dann darf er sie leider nicht essen. Sorry!"

Schluss mit zuckerfrei – und jetzt?

Das erste Schokoladeneis in den kleinen Kinderhänden löst bei vielen Eltern wohl gemischte Gefühle aus – irgendwo zwischen "Ach, wie niedlich" und "Herrje, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet".

Doch was passiert, wenn man Kindern erlaubt, Zucker zu essen? Skandieren sie plötzlich nur noch "Kuchen! Kuchen!" am Esstisch? Wird Obst und Gemüse jetzt nur noch unter Protest verspeist und bei Vollkornprodukten angeekelt das Gesicht verzogen? Kurze Antwort: nein. Die ganzen Horrorszenarien, in denen mein Kind nur noch nach Pudding und Keksen verlangt, blieben aus.

Mein Sohn kann ein Eis verdrücken und sich danach noch gierig über die Rohkost hermachen. Und er verlangt auch gar nicht jeden Tag nach Süßem. Es hat sich auch bei uns bewahrheitet, was Ernährungsexperten längst wissen: Kinder sind von Natur aus neugierig auf verschiedene Lebensmittel und haben ein feines Gespür dafür, was ihnen guttut. "Unser Körper schützt uns vor einer einseitigen Ernährungsweise", bestätigt Julia Litschko. "Wenn wir also über einen längeren Zeitraum sehr einseitig essen, macht uns der Körper Appetit auf andere Lebensmittel, damit wir gut versorgt sind."