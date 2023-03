Darf man keimende Kartoffeln noch essen?

Darauf solltet ihr bei Kartoffeln achten!

Eine Untersuchung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ergab zwar: 92 Prozent der Kartoffelproben enthielten weniger als 100 mg/kg Solanin. Ergo, das Risiko einer Vergiftung ist (für Erwachsene!) eher gering. Wer auf Nummer Sicher gehen will, einen sensiblen Magen hat oder für Kinder kocht, sollte sich aber besser an folgende Tipps des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) und der Stiftung Warentest halten:

Grüne, stark keimende oder eingetrocknete Kartoffeln sollte man gar nicht essen.

Grüne Stellen und "Augen" sollten großzügig wegschält werden.

Kleine Kinder und Babys bitte gar keine ungeschälten Kartoffeln essen lassen.

Schmecken Kartoffelgerichte bitter, sollte man sie vorsichtshalber nicht verspeisen.

Frühkartoffeln können nicht gelagert werden. Sie sollten möglichst schnell verbraucht werden, denn sie haben den höchsten Solanin-Wert.

Übrigens: Auch Auberginen und Tomaten können Solanin produzieren. Hier sollte man grüne Stellen und den Strunk großzügig wegscheiden.

Wie lagere ich Kartoffeln, damit sie möglichst langsam keimen?

Kartoffeln brauchen absolute Dunkelheit und kühle Temperaturen. Vor allem im Sommer keimen sie sehr viel schneller. Denn Licht produziert ganz automatisch Solanin bei Nachtschattengewächsen. Am besten bewahrt ihr eure Kartoffeln, wenn möglich, im Keller auf, zum Beispiel in einer trockenen Box mit Deckel*. Die ideale Temperatur liegt bei zehn Grad. Habt ihr keinen Keller, dann kauft am besten nur so viele Kartoffeln, wie ihr auch in den nächsten Tagen verbrauchen könnt. Denn, wir haben gelernt, keimende Kartoffeln sollten vorsichtshalber nicht mehr auf dem Teller landen. Höchstens im Gartenbeet! Denn dort können sie ganz wunderbar zu einer neuen Kartoffelpflanze heranreifen.