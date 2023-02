Ab wann können Eltern ihr Kind bei den Großeltern schlafen lassen?

Oder es steht, wie bei der alleinerziehenden Marlene (38), eine Geschäftsreise an – die nicht aufzuschieben ist. Also entschloss sich die Controllerin aus Düsseldorf, ihre Tochter bei ihren Eltern übernachten zu lassen. Eineinhalb Jahre war Marie damals alt, und Marlene entschied sich vor der Geschäftsreise erst einmal für eine "Übungsnacht". Sie sei nervöser gewesen als ihre Tochter, erinnert sie sich.

Woran man erkennt, ob das Kind so weit ist, auswärts zu übernachten

Ob ein Kind überhaupt schon so weit ist, lässt sich nicht pauschal mit dem Alter des Kindes beantworten, sondern hängt davon ab, wie eng der Kontakt des Kindes zu den Großeltern (oder anderen Bezugspersonen) ist. "Wenn Großeltern häufig mit den Kindern zusammen sind, sind sie keine Fremden, sondern ein Teil der Familie", sagt Heidemarie Arnhold, Vorsitzende des Arbeitskreises Neue Erziehung. Eltern könnten die Übernachtungsbereitschaft daran erkennen, ob sich ihr Kind auf das neue Abenteuer freut, so die Pädagogin. Reagiert das Kind jedoch sehr zurückhaltend oder zeigt so gar keine Freude, sollten Eltern den Besuch erst einmal noch ein wenig zurückstellen. Wenn Kind und Großeltern eine enge Beziehung haben, dann sei so eine Übernachtung auch schon im jungen Alter kein Problem. Allerdings sollten es Eltern vermeiden, die erste Übernachtung mitten in eine Fremdelphase hineinzupacken.