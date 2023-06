Kinderfragen: Wieso, weshalb, warum ...?

14. Warum wird man von der Sonne braun?

Die Haut ist unser größtes Organ. Und ein ganz schön cleveres noch dazu! Dass sie in der Sonne braun wird, ist nämlich ein Schutzmechanismus. Wie ein Regenschirm, der uns vor dem Nasswerden bewahrt, schützt uns die Bräune davor, dass Sonnenstrahlen unserer Haut Schaden zufügen können. Wenn Sonnenstrahlen auf die Haut treffen, bildet sie einen braunen Hautfarbstoff, der Melanin heißt. Melanin funktioniert wie Tausende kleine braune Sonnenschirmchen, die in der Haut aufgespannt werden. Sie sorgen dafür, dass die Strahlen nicht so tief in die Haut eindringen können. Denn bekommt sie zu viel davon ab, könnte die Haut an einigen Stellen krank werden. Und wenn deine Haut einmal zu lange in der Sonne war und nicht ausreichend dieser braunen Melanin-Sonnenschirmchen aufgespannt hat, bekommst du einen schmerzhaften Sonnenbrand. Deshalb: Immer schön Sonnencreme auftragen, bevor du im Sommer nach draußen gehst!

15. Warum schrumpelt die Haut beim Baden?

Da wir unsere Hände und Füße häufig benutzen, haben wir dort dickere Haut als an anderen Körperstellen. Dies ist die Hornhaut und man kann sie sich wie eine besonders dicke Mauer vorstellen. Wenn wir baden, saugen sich die obersten Hautzellen (Steine der Mauer) mit Wasser voll, was dazu führt, dass sie sich ausdehnen. Da sie sich dadurch vergrößern, brauchen sie mehr Platz und passen jetzt nicht mehr so gut nebeneinander – die Haut wellt sich dann und sieht für uns schrumpelig aus. Sobald wir wieder im Trockenen sind, geben die Hautzellen das Wasser ab und werden kleiner. Jetzt haben alle Zellen genug Platz und die Haut sieht so glatt aus wie zuvor.

16. Warum knistert Schaum?

Schaum besteht aus vielen kleinen, zusammenhängenden Seifenblasen. Schaut man sich eine einzelne Seifenblase an, ist sie mit Luft gefüllt und von einer hauchdünnen Haut umgeben. Platzt nur eine einzige Seifenblase, können wir das Geräusch nur schwer hören. Dadurch, dass im Schaum aber immer viele Seifenbläschen zur gleichen Zeit platzen, hören wir das Knistern viel deutlicher. So ähnlich, wie wenn Kinder in einem Chor singen. Ein einziges Kind singt ganz leise, aber zusammen mit anderen Kindern ist es viel lauter. Das Knistern können die Kleinen auch selbst gut hören, wenn sie mit den Ohren in den Schaum eintauchen und dabei ganz still sind.

17. Was ist Krieg?

Je älter Kinder werden, desto mehr bekommen sie auch von der politischen Situation mit. Kinder-, und Jugendpsychiaterin Dr. Kerstin Stellermann-Strehlow empfiehlt Journalistin Elisabeth Koblitz im Interview, Krieg nicht proaktiv zu thematisieren, Fragen, Gefühle und Sorgen der Kleinen jedoch ernstzunehmen und sachlich darauf einzugehen: "Krieg ist ein Streit zwischen zwei Gruppen oder Ländern. Dieser Streit geht mit Waffen und Gewalt einher. Momentan hat Russland einen Streit mit der Ukraine angefangen." Der Expertin nach sollten wir Kindern klarmachen, dass wir informiert bleiben und viele Menschen helfen, den Krieg zu stoppen. Betonen wir, dass Frieden bedeutet, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Dass wir im Frieden leben und dankbar dafür sind. Wichtig: Authentisch im Hier und Jetzt bleiben und Zukunftsvisionen vermeiden. Kleinen Kindern reichen kurze, einfache Antworten – Grundschulkinder profitieren auch von Büchern und Kindernachrichten wie ZDF Logo.