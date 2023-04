Einzelkinder – von wegen verwöhnt und egoistisch!

Eltern geraten unter Druck: Was? Ihr wollt nur ein Kind?

Außerdem gibt es eine biologische Theorie, die auch ideologisch auslegbar ist: Der Mensch überlebt nur, wenn er sich fortpflanzt. Wer das verweigert, obwohl es möglich wäre, gerät leicht unter Druck. Die Vorstellung, dass ein Paar mit einem Kind noch keine richtige Familie ist, scheint in unseren Köpfen tief verankert zu sein. Muss nicht jeder seinen Beitrag gegen den demografischen Wandel leisten? Etwas tun gegen die Vergreisung der Gesellschaft, indem er Nachwuchs in die Welt setzt? Solche Gedanken spielen eine Rolle, wenn jemand die Eltern eines geschwisterlosen Kindes entsetzt fragt: "Was? Ihr wollt nur ein Kind?"

Die Gründe dafür sind heute andere als in früheren Generationen. Timo hat sich aus praktischen Erwägungen heraus gegen ein zweites Kind entschieden. "Schon ein Kind ist anstrengend genug. Wir haben kaum noch Zeit für uns selbst", sagt er. Marlene akzeptiert das, schließlich will sie es nicht riskieren, dass ihre Beziehung aus dem Gleichgewicht gerät oder sogar scheitert. Außerdem ist sie froh, dass ihre Tochter mittlerweile in einer Kita gut untergebracht ist und sie selbst wieder arbeiten kann. "Jetzt noch mal mit einem Baby von vorn anzufangen wäre da ein Rückschritt", tröstet sie sich, wenn sie neidvoll auf Familien mit Geschwisterpaaren blickt.

Späte Eltern, finanzielle Gründe oder Trennung

Auch das Alter spielt inzwischen zunehmend eine Rolle. Immer mehr Frauen entscheiden sich erst mit Ende dreißig oder Anfang vierzig für ein Kind. Oder sie finden erst in diesem Alter den richtigen Partner, sodass das erste Kind kurz vor Ablauf der biologischen Uhr auf die Welt kommt. Für ein zweites ist es dann zu spät. Trennungen sind die häufigste Ursache für den unerfüllten Wunsch nach einem zweiten oder dritten Kind. Ist eine Ehe gescheitert, schwindet der Mut, eine große Familie zu gründen. Die ehemaligen Partner bleiben Alleinerziehende mit Kind oder finden einen neuen Partner. So entstehen dann manchmal Patchworkfamilien, in denen Einzelkinder doch noch unverhofft zu Geschwistern auf Zeit kommen. Finanzielle Gründe spielen auch eine Rolle. Ist die Wohnung zu klein für mehr als drei Leute? Muss ein neues Auto her? Wie lange reicht ein Teilzeitgehalt? Wer genaue Berechnungen anstellt, kommt schnell zu dem Ergebnis: Uns reicht ein Kind.