"Hilfe, mein Kind ist ein Plappermaul!"

Mit kleinen Plappermäulern richtig umgehen

Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung zu fördern und sich gleichzeitig von ihrem Rede- und Fragenfluss nicht tyrannisiert zu fühlen, ist eine tägliche zehnstündige Herausforderung, während sich Außenstehende, die es nur mal für ein paar Minuten miterleben, natürlich begeistern an den oft witzigen Formulierungen oder lustigen, weil unvollständigen Satzkonstruktionen.

Für betroffene Eltern allerdings ist im Laufe eines langen Tages hin und wieder der Zeitpunkt erreicht, an dem für sie Schluss mit lustig ist, und sie sich dann irgendwie auch zu Recht fragen, ohne das Gefühl zu haben, Raben-Eltern zu sein: Warum muss unsere Tochter oder unser Sohn eigentlich ohne Punkt und Komma reden und reden?

Am weitesten verbreitet, beliebt und populär ist darauf die Antwort: Kinder wollen sich mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Dem widerspricht Logopäde Jens-Albert Hübner: "Eher extrovertiert veranlagte Jungen und Mädchen haben in erster Linie ein sehr stark ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Und das ist gut so. Denn Kinder, die anderen etwas mit Nachdruck mitteilen wollen, lernen schneller und intensiver, die Welt zu verstehen. Würden sie in ihrem Elan abgebremst, kann es zu einem Stillstand oder sogar zu einer Verzögerung in der Sprachentwicklung kommen. Sinnvoll und wichtig sind deshalb unterstützende positive Ermunterungen."