Hilfe, mein Kind ist mit NICHTS zufrieden!

Unser Gehirn ist in Stresssituationen auf "Notfall" programmiert

Ein Kleinkind, das von seinen Emotionen überrollt wird, kann wahnsinnig anstrengend sein, vor allem, weil uns der "normale alltägliche Wahnsinn" oft ohnehin schon immens viel abverlangt. Wir stehen also dauerhaft unter Strom, und unsere Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Das hat zur Folge, dass unser Körper vom Stresshormon Cortisol überflutet wird, welches nicht mehr ausreichend abgebaut werden kann. Die dringend notwendige Entspannung bleibt aus.

Wenn wir derart unter Stress stehen, ist unser Gehirn komplett auf "Notfall" programmiert. Das heißt, wir sind in diesem Zustand gar nicht in der Lage, Mitgefühl zu empfinden. Beim Zusammenleben mit einem Kleinkind stellt diese (Nicht-)Gefühlsbasis eine besonders schwierige Herausforderung dar, denn abgesehen davon, dass es uns in entspanntem Zustand deutlich besser ginge, könnten wir auch unser Kind einfühlsamer begleiten und ihm somit leichter aus seiner Wutfalle heraushelfen. Hinzukommt, dass in einem Supermarkt, wie in unserem Beispiel, selten Verbündete zu finden sind. Und unsere Schwachstelle, uns von der Meinung anderer abzuschirmen, fällt uns extrem auf die Füße. Selbst, wenn es nur Blicke sind, die wir interpretieren. Der enorme Druck, den wir spüren, wächst weiter und damit auch unsere innere Anspannung und der Wunsch, diese unangenehme Situation möglichst schnell wieder in den Griff zu bekommen. Wir nehmen das Verhalten unseres Kindes persönlich und fühlen uns angegriffen und nicht gehört, wenn es auf unsere Bitten und Lösungsvorschläge nicht reagiert. Das Gefühl, dem Bild der guten Mutter mal wieder nicht gerecht zu werden, kriecht langsam unseren Nacken hoch, und wir verurteilen uns dafür.

Der Schokoriegel ist das Symptom, nicht der Auslöser

Viele Mütter sind aus eigener Prägung heraus versucht, unangenehme Gefühle schnellstmöglich zu beseitigen, denn die hatten, als wir klein waren, selten Raum. Gib deinem Kind aber die Chance, all seine Gefühle spüren zu dürfen, sie zu begreifen und verarbeiten zu lernen. Hilf ihm, seine Gefühle kennenzulernen, indem du sie benennst und ihm damit hilfst, sie zu erkennen und einzuordnen.

Mit einem authentischen und der Situation angepassten "Puh, du bist aber wütend, das kann ich richtig sehen!", spiegelst du dein Kind, es fühlt sich verstanden und ernst genommen. Es verspürt nicht mehr den Drang, dich von seiner Misere überzeugen zu müssen, sondern merkt, dass du es verstehst. Denke wieder daran: Was du sehen (und vermutlich auch ziemlich gut hören!) kannst, sind nur die Symptome, der Schokoriegel ist kein Bedürfnis, sondern nur der Auslöser. Überlege, welche (unbefriedigten) Bedürfnisse sich tatsächlich dahinter verbergen könnten – nach einem anstrengenden Tag im Kindergarten sind das vermutlich Ruhe oder Nähe. Dann denke darüber nach, wie du diese Bedürfnisse grundsätzlich besser erfüllen kannst als mit einem Schokoriegel und wie du reagieren möchtest, wenn "das Kind nun schon einmal in den Brunnen gefallen ist". Es geht also gar nicht darum, deinem Kind jeden spontanen Wunsch von den Augen abzulesen und ihn zu erfüllen, sondern darum, seine grundlegenden Bedürfnisse zu (er-)kennen und diese wahrzunehmen. Du wirst deinem Kind damit helfen, später selbst gut auf sich und seine Bedürfnisse achten zu können.

Nimm die Wut deines Kindes nicht persönlich. Es möchte dich nicht vorführen oder gegen deinen Wunsch handeln, es kennt schlichtweg keine Alternative. Direkt in der Situation hilft wahrscheinlich nur eins: Atme tief durch, bleib bei dir und deinem Kind, lass die Leute reden und klopfe dir selbst auf die Schulter, denn das, was du da gerade durchmachst, ist nicht ohne. Überlege dir in einem ruhigen Moment Strategien, wie du zukünftig in diesen Situationen reagieren möchtest, und hadere nicht mit dir, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Du hast jeden Tag die Chance, es neu zu versuchen.

Übrigens: Ist dir schon einmal aufgefallen, dass du mit einem Wutanfall deines Kindes wahrscheinlich viel besser umgehen kannst, wenn es dir selbst gut geht und du tagsüber gut auf dich achten konntest?