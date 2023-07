Dreifachmama erzählt: "Mein Kind kann nicht 'Nein' sagen"

Mittlerweile mache ich ein Eins-zu-eins-Coaching. Ich will lernen, Grenzen zu setzen. "Menschen, die dich lieben, werden dein 'Nein' immer akzeptieren.", sagt mein Coach. Es ist sogar essenziell für die Beziehung, dass der andere weiß, was man will und was eben nicht. Nur so entsteht ein harmonisches Miteinander, denn der andere kann auf dich eingehen und Rücksicht nehmen. Wenn unsere Kinder noch klein sind, machen sie das instinktiv. Sie provozieren sie uns bis aufs Äußerste. Das tun sie, weil sie Grenzen austesten und wissen wollen, wie weit sie gehen können. So lernen sie, was geht und was eben nicht.

Wir müssen unseren Kindern zeigen, dass sie 'Nein' sagen dürfen, wir das akzeptieren und sie weiterhin bedingungslos lieben. Nur so können sie erfahren, dass es sicher und richtig ist, eigene Grenzen zu setzen, um sich selbst zu schützen.

Die 'Freundin' mit dem Federmäppchen wurde dieses Jahr von meiner Tochter nicht mehr zum Geburtstag eingeladen. Sie ist einen guten Schritt weitergekommen, genau wie ich.



Ein ausgesprochenes 'Nein' stärkt das Selbstwertgefühl und ist essenziell für die Selbstfürsorge der Kinder.