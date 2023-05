Reisen mit Kinderwagen: so gelingt es stressfrei!

Richtig packen!

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Packen. Der Kinderwagen nimmt viel Platz im Kofferraum oder im Flugzeug ein, daher solltet ihr euch vorher überlegen, was ihr unbedingt mitnehmen müsst und was nicht unbedingt benötigt wird. Auch wenn es verlockend ist, den Kinderwagen mit allem Möglichen vollzustopfen, solltet ihr bedenken, dass ihr ihn auch während eures Urlaubs noch benutzen möchtet und er nicht zu schwer oder unhandlich werden sollte.

Wenn ihr mit dem Zug reist, solltet ihr vorab prüfen, ob es Einschränkungen hinsichtlich der Größe des Kinderwagens gibt. In den meisten Zügen gibt es spezielle Bereiche, in denen ihr den Kinderwagen platzieren könnt. Diese Bereiche sind in der Regel mit einem Piktogramm gekennzeichnet. Achtet darauf, dass der Kinderwagen sicher steht und keine anderen Passagiere behindert.

Beim Packen des Kinderwagens selbst gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Verstaue schwere Gegenstände wie zum Beispiel Windeln oder Wasserflaschen im Korb unter dem Kinderwagen, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und ein Kippen zu vermeiden. Auch solltet ihr darauf achten, dass der Kinderwagen ausreichend geschützt ist, um Beschädigungen während der Reise zu vermeiden. Ein geeignetes Transportmittel wie zum Beispiel eine spezielle Kinderwagenreisetasche kann hier Abhilfe schaffen