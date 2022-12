Quengelgarantie Telefon

Eben hat Kira (3) noch selbstvergessen gemalt. Doch kaum greift ihre Mutter Eva zum Telefon, lässt die Kleine den Stift fallen und ruft: „"st das nicht ein schönes Bild? Mama, schau doch mal. Mama!"



Leben-und-erziehen.de: Eva ist genervt. Sie möchte schnell wieder ruhige Telefonate führen. Was tun?

JG: Beziehungen sind wie ein Bankkonto. Man kann täglich einzahlen oder abheben. Eva sollte sich fragen: Habe ich auf unserem Beziehungskonto (heute!) ein Plus? Ist das so, könnte sie nach dem Grundsatz "Deine Welt – meine Welt – unsere Welt" verfahren. Also erst der Person am anderen Ende erklären, was los ist und Rückruf versprechen, nun die drei Welten öffnen:

"Wirklich, ein schönes Bild, mit Blau und Rot – so leuchtend (Kiras Welt). Jetzt möchte ich kurz zu Ende telefonieren (Evas Welt), danach gehen wir raus (Familienwelt)." Und schließlich Kira die Wahl lassen, was sie so lange machen möchte: "Du darfst bei mir sitzen und weitermalen oder schon mal in den Garten vorgehen und Blumen gießen."

Ist ihr Konto im Minus, kann Eva das ruhige Telefonat vergessen: In diesem Fall wird Kira um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter kämpfen. Gut ist immer, Kinder auf ein Telefonat vorzubereiten. Eva könnte, bevor sie zum Hörer greift, gemeinsam mit Kira eine Idee entwickeln, was ihre Tochter während des Gesprächs tun kann und was danach möglich ist (mit Mama spielen …).