Mit diesen Tipps verhindert ihr Wutausbrüche bei Kindern in der Öffentlichkeit

Rachael Rogers ist Eltern-Coach und sieht sich dennoch manchmal selbst mit herausfordernden Situationen konfrontiert. Im folgenden Video schildert sie eine Situation im Kaufhaus mit ihrer Tochter. Die Kleine bekam einen Wutanfall, weil sie unbedingt noch in die Spielzeugabteilung gehen wollte. Doch ihre Mutter wusste, dass sie dort dann für Stunden nicht mehr wegkommen würden. Dabei war es einer dieser Tage, an denen man wirklich nur die Zeit hat, um schnell reingehen, gezielt etwas kaufen und dann wieder rauszugehen. So ging die Mutter damit um:

Wünsche des Kindes beachten: "Ich weiß, du willst jetzt richtig gerne in die Spielzeugabteilung, da gibt es so viele tolle Sachen und es macht so viel Spaß, aber wir haben dafür heute leider keine Zeit."

Es folgte Geschrei.

Obwohl sie Eltern-Coach ist, überkamen sie Gedanken wie "Was ist nur los mit dir? Die Leute gucken schon." Doch das sagte sie nicht.

Als Eltern-Coach weiß sie, dass ihre Worte zur inneren Stimme ihrer Tochter werden können. Daher hielt sie sich im Zaum.

Sie weiß auch, dass jedes Verhalten etwas zeigen will. Also fragte sie sich, welches Bedürfnis ihrer Tochter in dieser Situation ausschlaggebend war.

Rachael wurde klar, dass die Sprache ihrer Tochter Geschenke seien. Sie wünschte sich so sehr, etwas für sich mit aus dem Laden zu nehmen.

"Okay", sagte sie, "wir finden noch etwas für dich!"

Die Rettung war in dem Moment ein Paw-Patrol-Luftballon, der gerade mal einen Dollar kostete. "Möchtest du diesen Ballon haben?" Die Tochter schniefte und beruhigte sich. Ja, sagte sie glücklich. Und die Situation war entschärft. Am Ende des Filmchens stellt Rachael noch die rhetorische Frage, ob sie einen zweiten Teil drehen sollte, in dem sie erklärt, warum diese Handlung keine Belohnung für das "schlechte" Verhalten der Tochter sei. Hier seht ihr das Video: