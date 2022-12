Hustensaft selber machen: Für kleine und (!) große Kranke

Unsere diesjährige (erste) Familien-Krankheitsgeschichte fiel leider ziemlich heftig aus. So erging es nicht nur uns, die meisten unserer Freunde und Bekannten hatten mit sämtlichen Viren und Bakterien zu kämpfen. Ist die eine Seuche überwunden, kommt schon die nächste ums Eck. Und zwar andauernd. Schnupfen und Husten gehören in den kalten Monaten sowieso quasi zum Standardrepertoire, ja, aber in diesem Jahr war es echt zu viel! Eine unendliche Geschichte. Gut, wenn es noch altbekannte Hausmittel gibt, durch die man nicht monatelang an der Chemie-Flasche hängen muss. Dieser selbst gemachte Hustensaft hilft nämlich auch – unseren Minis und uns Erwachsenen.