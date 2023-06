Entwarnung vom Kinderarzt: "Ihr Sohn braucht keine Sonnencreme"

Was war ich froh, als mir der Kinderarzt ungefragt Entwarnung gab: "Hier in Hamburg brauchen Sie keine Sonnencreme für Ihren Sohn!", sagte er mir eines Tages. Vermutlich könne der Körper mit Sonnencreme auch nur weniger Vitamin D produzieren*. Studien konnten noch nicht eindeutig zeigen, ob Sonnencremes wirklich die Vitamin D-Produktion drosseln oder gar verhindern. Wir substituieren ohnehin Vitamin D3, das wichtig für den Stoffwechsel, die Muskeln und Knochen ist, aber natürlich ist es besser, wenn der Körper es selbst herstellen kann. Und das kann er eben nur, wenn er regelmäßig ausreichend der Sonne ausgesetzt wird (und zwar nicht nur Gesicht und Hände). Hier in der Großstadt ist der Himmel so oft verhangen, noch dazu spielt mein Sohn am liebsten im Schatten. Und ja, er liebt sein Cappy und läuft auch nicht ständig nackt herum. Zudem hat er einen eher dunkleren Hauttyp. Er ist also nicht gerade einem hohen Sonnenbrandrisiko ausgesetzt.

Das erkannte offenbar auch seine Lehrerin auf der Klassenreise kürzlich: "Du wirst nicht so schnell rot, du musst dich nur im Gesicht eincremen", sagte sie zu ihm, wie er mir hinterher berichtete.