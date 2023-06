Dürfen wir unsere Kinder überhaupt noch nackt herumlaufen lassen?

Kinder dürfen nackt sein – im geschützten Rahmen

Darum ermuntern beide die Eltern, ihren Knirpsen mehr Nacktheit zu gönnen. In den eigenen vier Wänden, im Garten, am See: Im geschützten Rahmen, wo Eltern die Kinder gut im Blick haben und eingreifen können, sei es toll, wenn sie diese Freiheit und Unbeschwertheit hätten. Positiver Nebeneffekt bei Windelkindern: Sie werden schneller trocken, wenn sie öfter nackt sind.

Dass man nicht überall splitterfasernackt durch die Gegend springen kann, sei dem Nachwuchs dabei gut zu vermitteln. "Kinder verstehen ja auch, warum wir mit einem Ball nicht im Wohnzimmer spielen", so Michael Hummert. Entscheidend sei, beim Kind nicht den Eindruck zu erwecken, Penis und Vulva gehören grundsätzlich versteckt. "Sonst denkt es, hier stimmt was nicht und alles, was unten rum ist, sei nicht in Ordnung oder schmutzig", betont Christa Wanzeck-Sielert.

Schon Wickelkinder öfter mal nackt strampeln lassen

Um bedacht und entspannt zu handeln, sollten Eltern gemeinsam reflektieren, wie sie selbst mit Nacktheit und Körperlichkeit umgehen. Welche Tabus der eigenen Kindheit waren hilfreich? Hätte ich mir lockerere oder aber weniger freie Eltern gewünscht? Wer sich dessen bewusst sei, könne sein Verhalten bei der Erziehung der eigenen Kids anpassen, erklärt der Sexualpädagoge.

"Umso offener und natürlicher unsere eigene Haltung ist, umso besser", findet Christa Wanzeck-Sielert. Denn Kinder haben gute Antennen. "Sie nehmen schon als Kleinkind wahr, ob sie stets ruck, zuck ein neue Windel bekommen, oder ob sie noch in Ruhe nackt strampeln dürfen." Eltern sollten ihren Kindern diese sinnlichen Körpererfahrungen ermöglichen – dazu gehöre ein gemeinsames Schaumbad mit Mama oder Papa genauso wie das nackte Matschen im Sandkasten.

Ein natürliches Schamgefühl kommt von selbst

Natürliches Schamgefühl entwickeln Kinder übrigens ganz von selbst ab dem fünften Geburtstag. "Dann geht die Toilettentür zu oder sie verlangen eine Badehose – das gilt es zu respektieren", betont Michael Hummert. Andererseits müssten auch Eltern ihre eigene Schamgrenze nicht verlegen und im Adamskostüm durch die Wohnung toben oder allzu detaillierte Körpererkundungsspiele der neugierigen Knirpse erdulden. "Man kann freundlich angeben, was man nicht möchte – ohne dass sich das Kind zurückgestoßen fühlt", erklärt er. Denn auch so lernen sie Selbstbestimmung.

