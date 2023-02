Bitte nicht unter der Dusche pinkeln!

Eine Gynäkologin aus den USA, Dr. Teresa Irwin, rät in ihrem Tiktok-Video davon ab, in der Dusche zu pinkeln. Sie vergleicht das mit der Konditionierung des Pawlowschen Hunds: Wenn man sich angewöhnt, unter der Dusche zu pinkeln, müsse man in Zukunft immer pinkeln, wenn man laufendes Wasser hört – auch beim Händewaschen, Abwaschen etc. Das ist sicherlich nicht der Fall, wenn man es hin und wieder mal tut, laut Dr. Irwin sollte man es aber nicht zur Gewohnheit werden lassen.

Das Video (nur auf Englisch) seht ihr hier: