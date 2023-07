Schnelle Hilfe: Was sollte man bei einem Quallenstich tun?

Was tun bei einem Quallenstich?

Die auf der Haut verbliebenen Nesselkapseln müsst ihr am besten so entfernen, dass sie nicht platzen. Dafür eignet sich Essig, da er die Nesselzellen deaktiviert. An Stränden, an denen häufig Quallen vorkommen, hat die Badeaufsicht für gewöhnlich Essig parat. Ist keiner zur Hand, könnt ihr auch Meerwasser nehmen. Dabei solltet ihr das betroffene Areal großzügig mit Salzwasser abspülen – dabei aber auf gar keinen Fall die Haut mit der Hand oder einem Handtuch abreiben!

Ganz wichtig: Folgende Dinge dürft ihr nicht zum Abspülen verwenden, auch wenn es immer wieder in Foren empfohlen wird. Diese Infos sind schlicht falsch!

Alkohol

Süßwasser

Urin

Olivenöl

Milch

Mehl

Nur Salzwasser oder Essig können das Nesselgift entschärfen. Bei allen anderen Stoffen wird das Gift aktiviert und verteilt sich auf der Haut!

Nachdem ihr die Stelle großzügig mit Essig oder Meerwasser abgespült habt, könnt ihr die Tentakelreste vorsichtig von der Haut entfernen. Am besten nehmt ihr dazu eine Plastikkarte wie z. B. eine Kreditkarte oder einen Messerrücken.

Übrigens: Auch Rasierschaum funktioniert bei Quallenstichen. Er kann auf die Striemen gesprüht werden (nicht verreiben!) und nach dem Eintrocknen abgeschabt werden.