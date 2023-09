Schimmel im Kinderzimmer – verhindern und entfernen!

Sichtbarer und versteckter Schimmel

Schimmel ist nicht immer sichtbar. Er kann sich auch in Dämmmaterial, Tapeten oder Möbeln verstecken. Riecht es in einer Wohnung moderig oder muffig, sollte man an diesen Stellen nach Schimmel suchen:

hinter Holzverkleidungen, andern Abdeckungen und großen Möbeln, vor allem an Außenwänden

Fliesenfugen, rund um die Fenster, Zimmerecken an Außenwänden

unter Fußbodenbelegen, auch Teppichen und Matratzen, wenn sie von unten schlecht oder nicht belüftet sind

in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bad, Küche und Keller

hinter Heizkörpern

Klimaanlagen, Luftbefeuchter, Kühlschränke, Topfpflanzen, Polstermöbel

Wie gefährlich ist Schimmel im Kinderzimmer tatsächlich – welche Symptome sind möglich?

Spätestens wenn es unangenehm riecht oder man Schimmelflecken bereits sieht, ist es wichtig, die Ursache zu finden und den Schimmel zu entfernen. Denn die Sporen haben leichtes Spiel, verteilen sich in der Atemluft und gelangen darüber in die Lungen. Schimmelpilze kommen grundsätzlich überall in der Natur vor und lassen sich nicht komplett verhindern. Normale Konzentrationen von Schimmelpilzen gelten als unbedenklich. "Und auch danach gibt es nicht den einen Wert, ab wann Schimmel Beschwerden verursacht", sagt die Kinderärztin Dr. Catharina Amarell. "Manche Menschen können bereits durch kleinere Mengen Probleme bekommen, andere bekommen auch bei größerem Befall keine Beschwerden."

Normalerweise kann ein gesundes Immunsystem bei einer geringen Belastung gut damit umgehen. Doch vor allem Babys und Kleinkinder, deren Immunsystem natürlicherweise noch nicht voll ausgereift ist, sind gefährdet, auf Schimmelpilze zu reagieren und möglicherweise Neurodermitis, Allergien, Asthma und andere Atemwegserkrankungen zu entwickeln. Das bestätigt auch die Kinderärztin Dr. Celine Schlager: