Ex-Kita-Leiterin: "Viele Fachkräfte sind in ihrem Job absolut nicht richtig aufgehoben"

Eine gute Eingewöhnung ist das A und O

Schon in den allerersten Wochen wird oft der Grundstein für eine erfolgreiche Kita-Zeit gelegt. Die Qualität der Eingewöhnung ist dabei sehr entscheidend. Die Fachkräfte sollten sich daher am Tempo des Kindes orientieren. "Für mich sind es eine gescheiterte Eingewöhnung, wenn ein Kind über Monate partout nicht in die Kita will – genauso, wenn sich dogmatisch an irgendwelche Modelle gehalten wird oder die Eingewöhnung zu schnell beendet wird, wenn das Kind noch gar keine Bindung zur Fachkraft hat", so Christin Füchtenschneider.

Eine gelungene Eingewöhnung hingegen schaffe ein sicheres Fundament – für Eltern und Kinder.

"Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der die ganze Familie betrifft, weil eine neue Routine einkehrt. Eltern sollten auch in ihren Sorgen ernst genommen werden. Die Eingewöhnung sollte bedürfnisorientiert und empathisch sein", erklärt sie.