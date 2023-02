Die Kita-Eingewöhnung klappt nicht – was können wir tun?

Welche Eingewöhnungsmodelle gibt es?

Meistens ist die Eingewöhnung nach vier Wochen abgeschlossen. Bei manchen Kindern geht es schneller, manche brauchen länger. Die Einrichtungen gehen dabei meist nach einem der folgenden Modelle vor:

Das Berliner Modell basiert auf der Bindungstheorie von John Bowlby und ist in vier verschiedene Phasen gegliedert: die Grundphase, die Trennungsphase, die Stabilisierungsphase und die Schlussphase. Schrittweise begleiten die Eltern passiv, einfach durch ihre Anwesenheit, die Zeit in der Kita und ziehen sich mehr und mehr (nach Anleitung des Fachpersonals) zurück. In der Regel ist es auf zwei bis vier Wochen angelegt.

Das Münchner Modell umfasst fünf Phasen: die Vorbereitungsphase, die Kennenlernphase, die Sicherheitsphase, die Vertrauensphase und die Reflexions- oder Auswertungsphase. Es werden meist vier bis sechs Wochen veranschlagt.