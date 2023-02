Mittagsschlaf im Kindergarten: Wie bekommen Erzieher das nur hin?

Dass es mit dem Schlafen im Kindergarten nicht klappt, bereitet Tanja Scholz (29) zurzeit einige Sorge, denn sie wird in wenigen Wochen in ihren Beruf zurückkehren. Für ihren Sohn Yannis (fast 3) steht daher die Eingewöhnung im Kindergarten an – inklusive Mittagsschlaf, den der Kleine noch braucht. Aber zu Hause klappt das meist nur, wenn Mama sich zum Einschlafen neben ihren Sohn legt.

"Das Schlafen im Kindergarten ist ein großes Eltern-Thema", weiß die Leiterin der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Augsburg, Maria Marberger. "Die Kinder tun sich in der Regel damit nicht so schwer." Sehr zur Verwunderung vieler Eltern ...