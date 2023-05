Da blieb uns in der Redaktion erst mal die Luft weg, als wir diese News das erste Mal lasen: Kitas sollen eine Gebühr bezahlen, wenn sie die Spielplätze in der Umgebung nutzen wollen? Wie kann das denn sein? Sind Spielplätze nicht genau für solche Zwecke – und vor allem für ALLE Kinder – gedacht??? Zumal sie ja auch niemandem den Platz wegnehmen, da ohnehin ein großer Anteil der Kinder (zumindest vormittags) in einer Betreuungseinrichtung ist.