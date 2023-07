Unglaublich: Immer mehr Eltern klauen sich auf dem Spielplatz die Babysitter

Tatort: Spielplatz

Stellt euch Folgendes mal vor: Ihr seid mit eurem Kleinkind und eurem Baby auf dem Spielplatz. Eure vertraute Babysitterin hatte zum Glück Zeit, um mitzukommen. Denn mit einem Neugeborenen ist es etwas schwierig, dem Großen zum Beispiel auf der Schaukel Anschwung zu geben. Ihr freut euch, dass die Beziehung zwischen eurem Kind und dem Babysitter mittlerweile so stark ist. Und dass sie zusammen immer so viel Spaß haben. Ein Glück, immerhin habt ihr lange nach einem geeigneten Aufpasser gesucht.

Mit eurem Baby an der Brust sitzt ihr auf einer Spielplatz-Bank und beobachtet die zwei beim Spielen. So niedlich! Ihr genießt den Moment. Da kommt eine andere Mutter dazu, tippt euren Babysitter von hinten auf die Schulter und spricht mit ihm. Außerdem drückt sie ihm einen Zettel in die Hand. Wahnsinn, steht neben der Telefonnummer jetzt auch noch eine viel höhere Summe, die sie ihm bietet? Wie dreist! Geht das so einfach? Immerhin hat die andere Mutter euch ja nicht um Erlaubnis gefragt. Ist das nicht ein No-Go? Im Prinzip schon. Aber leider keine Seltenheit.