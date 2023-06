Ab welchem Alter können Kinder eigentlich ins Kino gehen?

Bekommen Kinder im dunklen Kinosaal Angst?

Das ist von Kind zu Kind verschieden: Mädchen und Jungen, die sich auch sonst im Dunkeln ängstigen, werden sich vermutlich auch in einem Kinosaal fürchten. Aber wenn ein Elternteil oder vertrauter Erwachsener anwesend ist, denke ich nicht, dass die Kinder große Angst haben werden. Da werden die Kinder vielleicht eher von der Lautstärke verschreckt.

Was raten Sie Eltern noch?

In vielen Haushalten gibt es noch einen DVD-Player oder einen Zugang zu Streaming-Diensten. So können Kinder ganz bequem zu Hause einen Film anschauen, wodurch Mädchen und Jungen schon früh in Kontakt mit Medien kommen und ein Kinobesuch sie dann nicht mehr überfordert. Für jüngere Kinder empfehle ich Bilderbuchkinos als DVD. Hier sehen die Kinder einzelne Bilder und bekommen die Geschichte mit musikalischer Begleitung erzählt. Die Bilderbuchkinos sind wenig animiert – das kommt der Wahrnehmung von jungen Kindern entgegen. Und auch die Dauer dieser Geschichten von etwa zehn bis 15 Minuten entspricht den kindlichen Bedürfnissen. Bilderbuchkinos können zu Hause in gemütlicher Umgebung gemeinsam angeguckt werden. Bei Fragen oder dem Wunsch nach Wiederholung kann man die Geschichten anhalten oder eine bestimmte Stelle erneut ansehen.