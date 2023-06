Diese Kinderserien zeigen wir unseren Kindern lieber nicht (mehr)

"Caillou"

Hach, dieser Junge (4 Jahre) ist einfach super weinerlich und nervig. Er reagiert immer direkt total trotzig auf alles, was ihm nicht in den Kram passt. Will man das seinem Kind zeigen? Nein.

"Tut tut Cory Flitzer"

Stupide. Und nach dem ersten, zweiten, dritten Mal einfach nur nervig dieses TUT TUT...

"Prinzessin Lillifee"

Der Hype um die Prinzessinnen – bei vielen Mädchen unaufhaltbar! Neben unzähligen Merchandise-Produkten gibt es auch eine Serie. Doch darin vermittelt auch diese kleine Prinzessin leider ein sehr stereotypisches Frauenbild.

"Power Rangers"

Es tut uns leid, aber auch diese Serie ist ziemlich gewalttätig und zeigt den Kindern aggressive Verhaltensweisen, die sie womöglich nachmachen wollen.

"Peppa Wutz"

Da schüttelt man zwischendrin bei einigen Sätzen den Kopf: Ja, die Ansichten, die diese Serie vermittelt, sind teilweise etwas konservativ. Zudem ist das kleine Schweinchen wenig vorbildhaft. Sie macht sich über ihren Papa lustig, räumt ungern auf und wenn sie sich aufregt, kommen ihr sogar Schimpfwörter über die Lippen. Um Nachahmung wird nicht gebeten.