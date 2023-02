Neuer Trailer: In rund 100 Tagen startet "Arielle" im Kino

Arielle-Neuverfilmung sorgt(e) für Wirbel

Bereits 2019 gab Disney bekannt, dass Halle Bailey die Hauptdarstellerin in der Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" übernehmen würde. Das sorgte bei vielen Menschen für Empörung. Unter den Reaktionen befanden sich unzählige hasserfüllte und rassistische Kommentare. Der Grund für all den Unmut: Die Hauptdarstellerin ist Schwarz. Schauspielerin Halle Bailey passe für einige Menschen nicht mit ihrem Bild der Fabelfigur zusammen. Jüngst erschien nun der Trailer des Filmes und gewährte erste Einblicke. Die Neuverfilmung wird im Mai 2023 in die Kinos kommen. Wir freuen uns darauf!

Die Geschichte basiert auf einem dänischen Märchen von Hans-Christian Andersen von 1837. Der originale Zeichentrickfilm von 1989 zählt bis heute zu den beliebtesten und erfolgreichsten Disney-Produktionen.

Rührende Reaktionen der kleinen Zuschauer

Doch die negativen Resonanzen und all der Hass geraten aktuell durch viele strahlende Kinderaugen in Vergessenheit. Denn auf diversen Social-Media-Plattformen werden nach und nach immer mehr Reaktionsvideos geteilt, die das Herz erwärmen: Das kleine Schwarze Mädchen schaut sich zum ersten Mal den Trailer der Arielle-Neuverfilmung an. Nichts ahnend. Denn erst am Ende des Trailers sieht man die neue Protagonistin, Halle Bailey. Leuchtende Augen: "That is Ariel? Are you sure that's the real her?" (auf Deutsch: "Das ist Arielle? Bist du sicher, dass das die echte Arielle ist?"). Ein anderes Mädchen reagiert freudestrahlend mit "Sie ist wie ich", als sie erkennt, dass die "neue" kleine Meerjungfrau wie sie selbst eine Person of Color (PoC) ist. Im folgenden Video seht ihr eine ganze Reihe solcher Reaktionen. So spüren Kinder, was Repräsentation überhaupt bedeutet – und wie wichtig sie eigentlich ist …