"Mein Kind liest nur Comics – muss ich mir Sorgen machen?"

Abschließend betont Schwarzkopf noch einmal, wie wichtig es ist, Kinder frühzeitig ans Lesen und damit an Bücher heranzuführen. Das müsse – im Idealfall – im Elternhaus geschehen. Also, so oft wie möglich vorlesen und Kinder von Anfang an mit der Bücherwelt vertraut machen. Was im Elternhaus nicht geschieht, könne man auch in der Schule nur sehr schwer auffangen. Aber auch da gilt dann: "Leseraum schaffen. Bücherkisten pflegen, Kindern Zeit zum Entdecken geben und sie ans gemeinsame stille Lesen heranführen", rät der Lehrer.