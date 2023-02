Kinder-Castingshows: Würdet ihr euren Kindern die Teilnahme erlauben?

Die Motivation hinterfragen

Ebenso sollten Eltern den Wunsch des Kindes respektieren, an so einer Show teilzunehmen. "Am besten ist es, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was die Motivation des Kindes ist und was es mit so einer Teilnahme erreichen möchte", weiß Mediencoach Langer. Gemeinsam mit dem Kind könne man dann herausfinden, ob sich der Wunsch auch auf eine naheliegendere Art und Weise als in einer TV-Show umsetzen lässt, zum Beispiel durch Schülerkonzerte in der Musikschule oder einen Auftritt beim Schulfest.

"Wichtig ist, dem Kind zu zeigen, dass man es ernst nimmt", betont Kristin Langer. Man könne zum Beispiel den Nachwuchs herausfinden lassen, wie man sich bei der Show bewirbt. Oder gemeinsam die Teilnahmebedingungen besprechen und dem Kind so klar machen, auf was es sich einlässt: Was beispielsweise mit den Fotos passiert, die für Publicity-Zwecke gemacht werden und auch wozu sich es bei einer Teilnahme verpflichten würde. Wenn die Mädchen und Jungen dort ausgenutzt werden, das Training und die Show nicht kindgerecht oder die Anforderungen nicht altersgerecht sind, sollten Eltern das offen sagen: "Eltern haben auch das Recht, Nein zu sagen, um ihr Kind zu schützen."