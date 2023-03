9 Kinderbücher gegen Rassismus

"Elmar" - der Klassiker über das Andersein

Törööö! Der Bilderbuchklassiker erzählt von einem Elefanten, der kunterbunt kariert ist. Doch er wünscht sich so sehr, genauso grau wie die anderen Elefanten zu sein. Deshalb wälzt sich Elmar in grauen Beeren und passt sich seiner Herde an. Doch da fängt es an zu regnen…

Lenas Fazit: Eine wunderbare Geschichte, um Kindergartenkindern zu zeigen, dass jeder einzigartig ist. Der lustige Elefant ist einfach zum Liebhaben!

"Elmar", David McKee, ca. 10 Euro, ab 3 Jahren