Familienbett in der Pubertät

Lieb gewonnene Gewohnheit

Bernie, die ursprünglich aus Liverpool in England, kommt, lebt mit ihren beiden Kindern in Grenada, Spanien. Von Geburt an haben die beiden bei ihr im Bett geschlafen und daran habe sich bisher nichts geändert. "Das ist total natürlich", sagt Bernie, und nicht ansatzweise merkwürdig.

Obwohl Frankie und Caden beide ihr eigenes Zimmer mit eigenem Bett haben, wählen sie stets das große Bett der Mutter, wie sie gegenüber der englischen Zeitung "Hull Daily Mail" sagt. Wenn sie wollten, könnten sie das jederzeit ändern, doch das sei bisher nicht der Fall.

Hier seht ihr die Familie: