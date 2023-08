Elterntaxi: Gut gemeint, aber sehr gefährlich – nicht nur fürs eigene Kind

"Elternhaltestellen" und "laufende" Schulbusse

Bei meiner Recherche stoße ich auf das Thema "Elternhaltestellen": Parkplätze, die in einer Entfernung von etwa 250 Metern zu den Schulen eingerichtet werden. Hier kann jedes Kind, das mit dem Auto gebracht wird, entspannt ein- und aussteigen, ohne dass der Verkehr vor der Schule ins Stocken gerät. Weiterer positiver Effekt: Den Schülern bleibt ein kurzer Fußweg zur Schule. Das fördert Studien zufolge nicht nur die körperliche Fitness, sondern unterstützt auch das Sozialverhalten: Wer jeden Morgen denselben Fußweg teilt, kommt ins Gespräch. Und so werden auf Schulwegen Freundschaften geschlossen, die auf dem Schulhof vielleicht nie zustande gekommen wären.

Eine weitere Idee ist der "Walking Bus": der sichere Schulweg als laufende Gruppe. Bei dem aus Großbritannien stammenden Konzept trifft sich der Nachwuchs jeden Morgen und geht entlang einer festgelegten "Buslinie" gemeinsam den Weg zur Schule. Unterwegs werden weitere "Fahrgäste" an "Haltestellen" eingesammelt. Erwachsene Begleitpersonen stellen die "Busfahrer" dar. Das Prinzip wird deutschlandweit von verschiedenen (Eltern-)Initiativen angeboten. Die Routen der "Buslinien" sind in der Regel 1 bis 2 Kilometer lang. So starten die Kinder mit einem 15- bis 30-Minuten-Spaziergang in den Tag. Aufgrund der Gruppengröße und der Begleitung durch (sich abwechselnde) Erwachsene bietet dieses Konzept einen besonders sicheren Schulweg.