Jana Crämer: "Wir brauchen ein Schulfach namens Ernährung – und zwar dringend!"

Noch heute kann ich spüren, was diese herablassende Bemerkung samt entsprechender Betonung mit mir machte, und wie plötzlich alles in mir still wurde. Erst habe ich an mir heruntergeschaut, dann reihum auf die Bäuche aller anderen am Tisch. Ich wurde plötzlich so traurig, dass ich das Gefühl hatte, nie wieder glücklich werden zu können. Ich hatte angefangen, uns zu vergleichen, und Vergleiche sind der Anfang von allem Übel. So habe ich noch an diesem Tag beschlossen, so aussehen zu wollen wie all die anderen. Ich wollte nicht anders sein, ich wollte nicht falsch sein. Mein Opa hatte mir zwar immer wieder die flache Hand auf den Bauch gelegt und mit seiner liebevollen, ruhigen Stimme gesagt: "Da musst Du ganz tief reinatmen, denn da wohnt das Bauchgefühl" – aber ab diesem Tag habe ich aufgehört, tief zu atmen. Und ich habe aufgehört zu essen.

Wenn ich heute zurückdenke, war die erste Diät der Anfang von einer schrecklichen Spirale voller Komplimente, Kummer und Leid. Eine Diät jagte die nächste, immer wieder unterbrochen von Fressflashs mit bis zu 10.000 Kalorien in weniger als 30 Minuten. Der Jojo-Effekt wurde mein bester Freund. Und schließlich wog ich als als erwachsene Frau 180 Kilogramm. Dabei war ich als kleines Kind gar nicht mal zu dick. Gut, ich habe schon ein bisschen mehr als die anderen gewogen, aber jetzt nicht so dramatisch, dass sich der Kinderarzt besorgt gezeigt hätte. Ganz im Gegenteil. Einmal im Diätenstrudel gefangen, gab es keinen Ausweg mehr. Und wenn ich schon nicht mehr in der Hand hatte, ob ich richtig oder falsch war, dann wollte ich doch wenigstens selbst darüber entscheiden, ob ich etwas aß, oder eben nicht.