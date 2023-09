Genervte Mutter fordert: "Schluss mit dem Plattformchaos an Schulen!"

Eines vorweg: Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht wirklich froh darüber bin, dass ich meine Zwillinge vor gut drei Jahren an dieser Schule angemeldet habe, an der sie in einigen Wochen tatsächlich schon in ihr letztes Schuljahr starten.

Zufrieden bin ich nicht nur wegen wirklich guter, engagierter LehrerInnen und einer tollen Schulleiterin – sondern auch, weil das, was in ihrem Klassenzimmer abläuft, vermutlich deutlich moderner ist als an vielen anderen Schulen des Landes: Es gibt nicht nur ein riesiges Smartboard, sondern auch für jedes Kind der Klasse ein eigenes Tablet. Dienstags ist immer Internet-Stunde, in der die Schüler lernen, wie sie Suchmaschinen bedienen, auf digitalen Karten bestimmte Orte finden oder recherchieren, wie das Wetter am Wochenende wird. Abseits davon bringen sie teils Skills mit, bei deren Präsentation ich mich oft nicht wie ihre Mama, sondern eher wie ihre 94-jährige Uroma fühle, weil ich kaum hinterherkomme.

Das Thema Digitalisierung innerhalb der Schule scheint demnach – zumindest hier bei uns – zu funktionieren. Außerhalb des Schulgeländes bzw. in allen Belangen, die uns Eltern betreffen, sieht’s leider komplett anders aus.