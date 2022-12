Stichwort: Aktivierung

Die Idee von Aktivierung fände sie genial, erklärt Niechzal in ihrem Instagram-Reel. So macht sie es regelmäßig mit ihren Klassen: Alle dürfen sich noch kurz vor dem Test einen Spickzettel schreiben. Fünf Minuten lang. Aber das Wissen muss dabei auswendig aus dem Kopf abgerufen.

Team Pro-Spickzettel

Die Lehrerin ergänzt sogar eine Anekdote aus ihrer Studienzeit: "An der Uni hatte ich eine Dozentin in Literaturwissenschaft, bei der durften wir uns tatsächlich zu Hause einen Spicker schreiben. Auf einem Zettel, den sie ausgeteilt hat. Alles, was da rauf passte, durften wir in die Prüfung 'mitnehmen.' Fand ich ne starke Nummer. Sie sagte, dass es weniger darauf ankäme, Dinge auswendig zu wissen, weil hey dafür gibt es Google und Co. Es käme auf das an, was man damit machen kann. Anwendung. Transfer. Benutzen."

Ja, genau so sehen wir das auch. Team Pro-Spickzettel!