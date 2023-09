Unfassbar nostalgisch! Dieses 2000er-Spielzeug war damals total angesagt

2. "My little Pony"

"My little Pony" war mit neun Staffeln ein großartiger Serienhit über Spielzeugponys. Die Ponys aus Kunststoff besitzen alle eine andere Farbe und ein Symbol an der hinteren Flanke, meist sind sie nach letzterem auch benannt. Die Ponys Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity und Applejack sind ganz besondere Freunde, denn sie halten immer zusammen. Wer "My little Pony" gesehen hat, weiß, dass eine riesige Sammelleidenschaft hinter der Serie steckt. Ein schönes Geschenk für jeden kleinen Pferdeliebhaber!