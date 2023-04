Toben, klettern, entspannen: Das Spielsofa "Funzy" im Alltags-Test

Toben, springen, klettern, sicher fallen: Das modulare Spielsofa "Funzy" verspricht so einiges. Es soll das Balancieren und die Grobmotorik trainieren, soll die Fantasie und Kreativität der Kinder durch seine verschiedenen Aufbaumöglichkeiten anregen und gleichzeitig zum Entspannen einladen. Klingt wie ein ausgefüllter Kinder-Nachmittag – ich habe das umbaubare Spielsofa mit meiner Tochter und meinen Mann mal unter die Lupe genommen.

Erste Erfahrungen: das Sofa bietet viel Kletterspaß

Das Spielsofa besteht aus vier Einzelteilen: Zwei Klapp-Matratzen, von der eine etwas dicker ist als die andere sowie zwei dreieckige Kissen. Als Sitzmöbel aufgebaut hat das Funzy die Maße von 168 Zentimetern Breite, 84 Zentimetern Tiefe und 22 Zentimetern Höhe (ohne Kissen).

Kaum haben wir alles ausgepackt, fängt mein Mann allerdings schon an, daraus den ersten Kletter-Parcours zu bauen. Meine Tochter stürzt sich sofort ins Vergnügen und klettert, hüpft oder krabbelt wie eine Wilde drauflos. Sie hat sichtlich Spaß dabei und denkt sich nach einer Weile zusammen mit ihrem Papa die nächste Umbaumaßnahme aus: Eine Höhle soll es sein. Erst wird darin Verstecken gespielt, danach ziehen dort alle Kuscheltiere ein. Am Ende des Tages dient uns das Spielsofa als eine Art Hängematte zum Entspannen, in der wir das Abendprogramm einleiten und ein paar Gute-Nacht-Geschichten lesen.

Meine Tochter fällt sichtlich erschöpft, aber happy ins Bett. Den ersten Härtetest hat das Sofa definitiv bestanden. Doch bleibt das modulare Möbelstück auch noch nach ein paar Tagen interessant oder fristet es in einer Ecke sein unbenutztes Dasein?