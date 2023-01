Die coolsten Ikea-Hacks fürs Kinderzimmer

Hocker + Hocker = Lernturm

Der Hocker Bekväm ist vielseitig einsetzbar. Kombiniert man ihn mit dem Hocker Oddvar, ebenfalls von Ikea, bekommt man diesen tollen Lernturm. Dieser Hack ist extrem beliebt im Netz. Kein Wunder, schließlich ist so ein Lernturm super praktisch! Und ihr könnt ihn nach Belieben anmalen bzw. dekorieren. Wie ihr die beiden Hocker zusammenschrauben müsst und was ihr an Schrauben benötigt, findet ihr in dieser Anleitung.