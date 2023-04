Kreide selber machen: 3 einfache Anleitungen

In vielen Rezepten, die man im Netz findet, wird zum Einfärben der Kreide Lebensmittelfarbe verwendet. Das hat den Vorteil, dass die Kreide – je nach anderen Zutaten – nicht giftig bzw. sogar essbar ist (sie schmeckt aber natürlich nicht!). Nachteil ist, dass Lebensmittelfarbe häufig nicht so intensiv ist. Wenn ihr richtig schön bunte Straßenmalkreide haben wollt, greift ihr am besten zu Acrylfarbe.

Die Farben, egal ob Lebensmittelfarbe oder Acrylfarbe, löst ihr am besten vorab in Wasser auf, ehe ihr sie zum Gips, der Speisestärke oder dem Mehl gebt. So lassen sie sich viel besser und gleichmäßiger verarbeiten.