Luftballon ohne Helium aufblasen: Was für ein cooler Trick!

Ja, nicht nur Diesel oder Sonnenblumenöl sind teurer geworden: auch Helium ist betroffen. Der Preis für das Edelgas hat sich in den letzten Monaten verdoppelt! Und die Nachfrage ist höher als das Angebot. Die europäische Union hat Helium zwar inzwischen von der Liste der kritischen Rohstoffe gestrichen. Aber dennoch kommt es immer wieder zu enormen Versorgungsengpässen.

Wir stecken in einer Helium-Krise. Das Angebot sei laut Experten einfach zu niedrig, so niedrig war es seit fast 20 Jahren nicht mehr. Die Auswirkungen merken wir nicht nur beim eher unwichtigen Luftballon-Thema. Die akute Helium-Verknappung trifft besonders Wissenschaftler, die für wichtige Experimente flüssiges Helium als Kühlmittel benötigen. Oder Mediziner, die auf Helium in Bezug auf ihren Magnetresonanztomografen (MRT) angewiesen sind. Darin wird das Edelgas nämlich beim Kühlen der supraleitenden Magnete eingesetzt.

Warum ist Helium knapper denn je? Schuld an den Lieferengpässen sind mehrere unglückliche Faktoren:

Aufgrund eines Lecks musste die wichtige Anlage "Cliffside Crude Helium Enrichment Plant" (Texas, USA) zur Heliumproduktion abgeschaltet werden.

Nach einer Explosion fiel auch die Helium-Anlage "Amur" in Russland aus.

Es gibt zwar bislang keine westlichen Sanktionen gegen den Import von russischem Helium, doch es bleibt fraglich, ob wir mittelfristig tatsächlich mit Helium-Lieferungen aus Russland rechnen können.

In Qatar sind zwei von drei Anlagen zur Heliumproduktion aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb.

Leider können sich nur Privatpersonen mit ihren Luftballons anderweitig behelfen, denn Helium lässt sich nicht chemisch aus anderen Stoffen herstellen.