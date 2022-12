Was für kleine Menschen gilt, stimmt für große genauso: Wer selbstvergessen vor sich hin malt, kann wunderbar abschalten. Und gerade in der etwas hektischen Adventszeit sind kleine Pausen besonders wertvoll. Deshalb findet ihr hier tolle Ausmalbilder, Mandalas und Malvorlagen für die Weihnachtszeit. Die fertigen Bilder eignen sich übrigens auch toll als selbst gemachtes Geschenk für die Eltern und Großeltern oder als Weihnachskarte und kleines Danke an die Erzieher! Wir wünschen euch ganz viel Spaß und natürlich eine schöne Weihnachtszeit!