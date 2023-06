4. Kommt ein Frosch in die Molkerei und sagt: "Quark!"

5. Was bestellt ein Hase im Restaurant?

Natürlich ein Jägerschnitzel.

6. Schauen sich zwei Pferde ein Pferderennen an. Fragt das eine: "Warum laufen die denn alle so schnell."

Sagt das andere: "Das schnellste Pferd bekommt einen Preis."

Das Pferd schaut verdutzt: "Okay, aber warum laufen die anderen?"

7. Sitzt ein Pferd in der Bar. Fragt der Barmann: „"Hey, warum machst du so ein langes Gesicht?"

8. Stehen zwei Schafe auf der Weide. Sagt das eine: "Mäh!"

Sagt das andere: "Mäh doch selber!"